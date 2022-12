LUGEMISSOOVITUS ⟩ Põnev ja ühesmõtlusega loetav raamat, mida raske käest panna

Möödas on ajad, mil igal eestikeelsel inimesel oli mõni maavanaema või hõimlane, kes tegeles põllupidamisega, kelle juures sai käia marju korjamas ja peenraid rohimas, õigel aastaajal aga saabusid kartulikotid ja singikäntsakad ka linnainimese lauale. Vähesed on seatappu näinud – ja ega enam tohigi suvalise kuuri all kesikule kuvaldaga kolpa kopsata ning verd päevinäinud plekkvanni soristada. See on hea. Ja mitte nii väga.