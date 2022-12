KINGISPIKKER ⟩ Raamatusoovitused naistele, kes talvepuhkuse ajal mõnuga lugeda tahavad

«Minu jaoks on 1970.–1980. aastad soojade mälestuste aeg. Mul oli ilus lapsepõlv ja loomulikult on ka meenutused sama helged. Tolle aja toidud – kasukas, sült, täidetud munad, singirullid, pasteet, pikkpoiss, ühepajatoit – need on road, mida kõik armastavad. Ka magustoidud pole vähem ahvatlevad: lumepallisupp, virsikutarretis, saiavorm, pontšikud, Napoleoni tort, kräsupea ja veel palju head,» kirjeldab autor üle 80 nostalgistilt retsepti, mis on raamatusse kogutud. «Nüüd, kus raamat on valmis, pean tõdema, et selle tegemine oli tore teekond lapsepõlvemaale. Kõik toidud-küpsetised maitsesid nii tuttavalt ja nii hästi!»