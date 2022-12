«Kui ma saaks teada, et mul naine lapseootel, lõpetaksin päevapealt kogu selle jama»

«Mul suht kiired ajad. Ma ei ole hetkel Helsingis.» Teesklesin ükskõiksust. Katana kohalolu tähendas vaid üht: poisid olid usinasti tööd teinud ning nüüd tuli võtta viimane risk – sularaha lennuki või autoga üle piiride tagasi koju vedada. Aasta alguses oli Euroopa Kohus otsustanud, et 10 000-eurose või suurema sularahasumma deklareerimise kohustus kehtib isegi Euroopa Liidu liikmesriiki läbivatele transiitlendudele. See tähendas, et lennureisijad peavad deklareerima sularaha isegi siis, kui nad viibivad Euroopa Liidu liikmesriigi lennujaama transiitpiirkonnas vaid lühikest aega. Tassides üle piiri suuremat summat kui kümme tuhat eurot, võivad tolliametnikud deklareerimata raha arestida. See on nendel juhtudel tavapärane.