Inspireerivaid mõtteid Aivar Halleri raamatust «Üks kõiksus»

Ainuke kindel ja muutumatu asi on see, et kõik muutub!

Süüa tuleb teha armastusega südames, iga tööd tuleb teha armastusega.

Iga asja jaoks on oma aeg ja vaja on osata see õige aeg ära oodata.

Kõige keerulisem ongi armastada neid, kes minu armastust kõige rohkem vajavad.

Iga noor mees tahab teha ja lausa vajab füüsilist tööd. See aitab ennast inimesena tunda ja teostada.

Tööle peab eelnema mõte. Ehk teostus peab olema mõtestatud ja sündima peaks midagi vajalikku.

Väga hea õpetaja suudab iga olulise töö ja ülesande õpilasele tähendusväärseks muuta.

Hea õpetaja oskab avastada oma hoolealuste anded ja isiklikud motiivid.

Haridussüsteemi peamine ülesanne on leida võimalikult vara iga lapse anded ja luua eeldused nende annete võimeteks kujunemisele.

Kõik me oleme erilised ja sellega peaks arvestama.

Kui asi on perses, siis tuleb ilma ilustamata välja öelda, et asi on perses.

Noorele on puberteet vajalik, et kujuneksid iseseisvus ja identiteet.

Arengu mõistmise eeldus on tähelepanuvõime avardumine.

Kriisist saab pöördepunkt, mis õpetab julget otsustamist ja tegutsemist. Kriisis ilmnevad meie nõrkused ja ahvatlused.

Kriis annab meile alati hea põhjuse ja ka võimaluse oma mõtlemist muuta.

Suhtlemise alusseadus – igale jõule on vastujõud – sama suur ja vastandsuunaline. Kui mina hakkan suruma, siis surutakse vastu.

Tingimusteta armastus eeldab kahte otsust – kõigele vabaduse andmist ja oma lubaduse pidamist.

Hiina vanasõna ütleb, et õpetaja tuleb siis, kui õpilane on valmis. See õpetaja ei pruugi olla inimene. See võib olla raamat, film, loodusnähtus, muusika, olukord, tunne …

Kasvatamine ehk kasvamise saatmine tähendab tegudega eeskujuks olemist.

Õpetuse ja kasvatuse ühtsuses sünnib taipamine. Kui sõna ja tegu lahku lähevad, siis määrab tegu ehk kasvatus.

Õpetus minetab väärtuse, kui kasvatus seda ei toeta.

Hirm on iseenesest kasulik emotsioon. Tõeline hirm tõelise ohu ees aitab ellu jääda. Paraku on enamik meie hirme pelgalt kujutluse vili ehk mõttekonstruktsioonid.

Tõde peitub alati vastandite ühtsuses. Seal ühtsuses ehk tervikus on õige ja vale koos, muidu poleks see tervik.

Millegi tegelik väärtus selgub alles siis, kui oled sellest ilma jäänud.

Ühe äärmuse tasakaalustamine teise äärmusesse minekuga on inimtegevusele omane nähtus.

Selleks, et elada rikast ja õnnelikku elu, on vaja käia koolis ning õppida, õppida ja veel kord õppida.

Maailmas ei ole midagi tähtsamat kui suhted. Sest nende kaudu tuleb meie ellu kõige suurem rõõm, aga ka kõige suurem valu.