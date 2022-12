Suri brasiilia kirjanik Nélida Piñon

«See on brasiilia kirjandusele suur kaotus. Ta oli tõenäoliselt suurim elav brasiilia kirjanik,» ütles akadeemia president Merval Pereira.

Piñonilt on ilmunud üle 20 raamatu, tuntumad neist romaanid «A Casa da Paixão» («Kire maja»,1972) ja «A República dos Sonhos» («Unede vabariik», 1984), mille aluseks on tema Galiciast Brasiiliasse välja rännanud perekonna lugu. Piñon on avaldanud ka mitu lühijuttude kogu.