Steve-O soovitab 4 raamatut, mis on erinevatel põhjustel temas eluisu tekitanud

Steve-O jagab Amazoin Book Review vahendusel oma lemmikraamatute soovitusi ja nendib, et tema lugemishuvi võib tulla fännidele üllatusena. «Mul on tunne, et inimesed loevad seda raamatute nimekirja ja mõtlevad: «Pole võimalik, et «Jackassi» Steve-O päriselt neid raamatuid luges!» Ma vannun, et lugesin. Kuigi «Jackass» ja metsikud trikid, mis mind kuulsaks tegid, on suur osa sellest, kes ma olen, on need vaid üks osa minust,» kinnitab mees, et teeb vahel ka muud kui paneb omale kaane silmi.

Kõigest sellest lubab ta pajatada oma teises raamatus «A Hard Kick in the Nuts: What I've Learned from a Lifetime of Terrible Decisions» (Raske löök munadesse: mida ma olen õppinud eluajast halbadest otsustest) ja märgib lisaks, et raamatusse mahtus ka üksjagu rumalusi.

«Lugejana on mu lemmikraamatud aastate jooksul muutunud sama palju kui ma isegi,» tõdeb ta ja toob välja neli raamatut, mis on teda enim mõjutanud just viimastel aastatel.

Lapsena oli Steve-O nii suur Mötley Crüe fänn, et kui bänd esines tema kodulinnas, helistas ta kõik linna hotellid läbi, et bändi mänedžeriga jutule saada. See avaldas mehele nõnda palju muljet, et noor Stephen kutsuti pärast kontserti lava taha ning ta sai Tommy Lee ja Nikki Sixxiga koos pilti teha.