Carl Hermann Hesse: selle niinimetatud vaesusega on omapärane lugu. See ei takista midagi

Ühelt oksjonilt oli isa ostnud kürassiirisaapad, niinimetatud kahurid, leidsin need pööningult ja lasksin ära parandada ja ilusasti läikima lüüa, muretsesin paari kannuseid ja olin õnnelik, et need tekitasid nõnda palju müra ja sobisid hästi saabastega, kuid ei sobinud minu ega ka millegi muuga. Need saapad jalas, lühike kalevist kuub seljas, väike müts peas ning punase särgikrae ja siidrätikuga ehitud, läksin ma jalutama ja tundsin sellest hoopis suuremat rõõmu, kui lapsena eales jõulupuust olin tundnud. Oo vanitas, oo narrus! Ja siiski ka jälle: sa armas noorus, sa õnnelik üliõpilane! Keegi tubli usin kuramaalane oli minu õde Jettet solvanud, lasksin ta välja kutsuda ja me võitlesime vehklemispõrandal nõnda, et mõõgakorv peaaegu vastu kiivrit puutus, alles palju hiljem leppisime ära.