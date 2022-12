Rein Veidemann ise ongi eesti kirjakultuuri elav järjehoidja

Kirjakultuurile (ei piirdu kitsalt kirjandusega) on juba enam kui pool sajandit sellist enesekirjeldust ja tagasisidet võimaldanud autor ise. Kuidas täpselt, seda saame teada lugedes teose saatesõna ning «Eesti mõtteloo» sarja jõudnud kogumikku «Eesti kirjanduse mõte» (2021). Ja kui siinvaadeldav raamat «Järjehoidja» on Veidemanni professoriaja järjehoidja, siis on ta ise eesti kirjakultuuri elav järjehoidja!

Saatesõnas avaldab autor lootust, et tema uut koguteost võetakse vastu kaaskajadest koosneva kaleidoskoopilise eesti kirjandusloona, täpsemalt meie kirjanduskultuuri omamoodi apokriivaraamatuna. Siinkirjutajale tundub, et mõlemad lootused saavad triiki täidetud.

Kirjanikest leiab lühemat või pikemat käsitlust üle 120 autori, kes reastatud alfabeetilises järjekorras. Küllap mängib siin oma rolli asjaolu, et nii sai autor raamatu põhiosa alustada 1993. aastast pärineva järelehüüdega oma õpetajale ja mentorile Valmar Adamsile. Sealt jõuame kaarega üle kohustuslike J. Hurda, L. Koidula, Fr. R. Kreutzwaldi, A. H. Tammsaare jt. Tõnu Õnnepaluni välja. Kõige enam lehekülgi on pühendatud kahe Jaani – Krossi ja Kaplinski – loomingule. Napilt jäävad maha Hando Runnel ja Mats Traat. Noorimad vaadeldavad autorid on 1980. aastate keskpaiku sündinud matemaatik-luuletaja Juhan Aru (ajakirjandusloolase Krista Aru poeg) ja luuletaja Maria Lee, kes on autori poolt aadlitiitliga Poetessiks nimetatud Doris Kareva tütar. Viimasega seoses taaselustab Veidemann juba aegade hämarusse vajuva verbi leema (olema saama) ning kuulutab lootusrikkalt: «Maria Leel leeb tulevik» (lk 278).