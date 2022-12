Näitleja Terry Crews soovitab üht väga head raamatut kõigile, kel on elus raske aeg

«Suurepärane raamat on nagu vana usaldusväärne sõber, kes ei vii kunagi valele teele ja räägib alati tõtt,» usub Terry, kes Jagab Amazoni vahel lugejatele oma raamatusoovitusi. Üks tema lemmikraamatutest on Viktor E. Frankli teos «... ja siiski tahta elada», mis on tõlgitud ka eesti keelde.

«See raamat annab elule õige perspektiivi – natside koonduslaagrid üle elanud Viktor Frankl annab nii palju põhjuseid valida igas olukorras positiivne suhtumine, võttes vastutuse selle eest, kuidas sa ennast tunned ja kuidas millelegi reageerid. See on lihtsalt uskumatu raamat, mida soovitan kõigile, kellel on elus raskeid aegu,» põhjendab ta oma valikut.

Viktor Emil Frankl (1905-1997) oli Viini neuroloog ja psühhiaater, Freudi ja Adleri järel nn Viini kolmanda koolkonna psühhoteraapia-logoteraapia looja. Ta ütleb, et inimesel pole tarvis mitte pinge-vaba olekut, vaid eesmärki, mille poole püüelda ja mille pärast pingutada. Tähtis on mõte, mille nimel elada ja mida teoks teha.