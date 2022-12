Kuhu kadus moraal jalgpallis?

REEGLITEGA MÄNG

Jalgpallifännide truudust oma klubile teavad kõik. Oleme lugenud lugusid, kuidas paarid on abiellunud jalgpalliväljakul, kuidas truude fännide tuhk on puistatud staadionile või sünnituspalatis jälgitud oma meeskonna tegusid lapsukese ilmale aitamise ajal. Aga mis juhtub, kui klubist on saanud välismaiste oligarhide mänguasi? Kas liiga meistritiitel on sama magus, kui see on ostetud musta rahaga? Kas armastus klubi vastu on piiritu või võib seegi otsa saada?

Jalgpalli sügavaim olemus, nagu kõikidel mängudel, tuleneb reeglitest. Mängul on oma reeglid ja ainult selline võit, mis saavutatakse neid reegleid järgides, on väärtuslik. Isegi kui mäng ise jääb samaks ja põhimõtteliselt reeglitele vastavaks, siis mis juhtub, kui kõik muu selle ümber on ostetav, korraldatav ja kui mitte just otse kriminaalne, siis vähemalt ebamoraalne? Kuigi matš või turniir iseenesest on täiesti aus ja okei, ei ole sel tähendust, kui keskkond on mäda.