Contra: «Introvertide ball» on pigem kummardus lätlaste suunas, mitte iroonia

Kergemate hulgast tulevad kõigepealt meelde Toms Treibergs ja Liepa Rūce, kelle tõlgete lihvimine nõudis justkui vähem vaeva. Aga eks sellega tuleb alati ettevaatlik olla, kui miski liiga kerge tundub, midagi võib jääda tähele panemata. Kārlis Vērdiņši luules on ka selline kergus ja selgus ja täpsus sees, et läheb iseenesest eesti keelde ümber, samas taipasin ühes luuletuses alles viimasel hetkel sõna «vārds» tähendust, sest läti keeles võib see olla nii «sõna» kui ka «nimi». Antud juhul oli kontekstis oluline vahe, kuigi jah – lätlane peab kontekstist ise aru saama, kumb see on. Pole kindel, kas saab.

Kas mõne läti autori loomingu puhul saab tõmmata paralleele ka eesti luulega?

Väga ei tahaks neid paralleele tõmmata. Kui mingi näitaja poolest on need kokkupuutepunktid olemas, siis järgmist luuletust ette võttes võib see mulje jälle hajuda. Mäletan, et tabasin Anna Auziņa luulekogu lehitsedes end mõtlemast sellist ürgnaiselikkust ja jõu ammutamist suguvõsast, aga iseasi, kui palju sellest antoloogia valikusse jõudis.

Mul on raske isegi öelda, kes sellest valikust oleks minu sarnane. Jānis Tomašsiga tunnen stiili poolest ehk kõige rohkem hingesugulust, aga võrdusmärki on raske tõmmata. Kārlis Vērdiņšiga sama lugu, mulle tundub, et Kārlisega on meil kokkupuutepunkt pigem lasteluules.

Kusjuures riimis luulet on antoloogias üsna vähe, mitte ainult sellepärast, et seda on keerulisem tõlkida, lihtsalt need ei kuulu üldjuhul luuletajate kõige olulisemate tekstide hulka. Anda Baklāne kirjutatud antoloogia eessõnast võib lugeda, et fs ja Contra on sellised luuletajad, kellele vähemalt mõnda aega tagasi Lätis vastet ei olnud. Loodan, et ka antoloogiasse valitud autorid mõjuvad pigem iseendana kui kellegi Läti vastena.

Miks on antoloogia pealkiri «Introvertide ball»?

Läti kirjandus on ennast aastaid välismaal, eriti suurtel raamatumessidel, tutvustanud kui kõige introvertsemat kogu maailmas. See tundub olevat hästi sisse töötatud kaubamärk, sest pildid või koomiksid introvertidest kirjanike uutest tegemistest mõjuvad väga värskelt, usutavalt ja tõtt-öelda tekitavad äratundmisrõõmu. Nii et see «Introvertide ball» on pigem kummardus lätlaste suunas, mitte iroonia. Eks antoloogiat lugedes võib sellest mõelda, kas nad tõesti on suuremad introverdid kui meie.