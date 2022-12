Kevadise kirjandusfestivali Prima Vista patrooniks on Mehis Heinsaar

Teemavalikuga kutsub festival muuhulgas mõtlema sellele, milline roll on kujutlusvõimel ning oskusel kujutleda ja kujutada asju, mis paistavad jäävat teispoole tuttavlikkuse ja teostatavuse horisonti, seda eriti praegusel kriiside ja konfliktide ajastul. Kui soovida ainult seda, mis on võimalik ja teostatav – kui tahta üksnes seda, mida nii või teisiti on juba võimalik saada – siis kujutlusvõime ei rikastu ning maailma ei teki juurde mitte midagi uut, teistsugust, erinevat. Kirjandus aga on just võimatu soovimise, võimatu peale mõtlemise, võimatu kujutlemise tõeline pärispaik. Võimatu võib siin ilmuda lugematutel eri kujudel – alates põhjalikust pilgust paremale maailmale ja lõpetades pisimasse kujundisse kätketud kummastusega, mis vaimu värskendab ja hinge rikastab.

Mehis Heinsaart inspireeris festivali teema kõnelema kellegi kauge ja tundmatu suu läbi: «Mul on rõõm olla see kauge külaline teie seas. Ja kõik mis ma öelda tahan, on see: kuulata üksildast igatsejat endas, kes unistab võimatust. Sest see on mateeria enda ülim peenus, mida suudab luua vaid elav, võnkuv, kahtlev, kannatav, ebatäiuslik, valulev, muunduv, ja samal ajal ikka ning aina õhkõrnast armastuse impeeriumist unistav olend. Igal miljardiksekundil, mille inimene pühendab unistamisele ilust, rahust ja armastusest, moodustub miljard nähtamatut, ent purunematut ehituskivi selle metroo tarvis nende kahe – kutsuja ja kuulja – vahele, kust ülemhelikiirusel kihutav rong sööstab hetkega läbi valgusaastate ühest galaktikast teise.»