Meie kõrval elanud värvikas rahvakild, kellest teatakse vaid pealiskaudselt või üldse mitte

Lätis kujunes välja kolm põhilist romade rühma vastavalt ajaloolistele piirkondadele: Kuramaa, Liivimaa ja Latgale. (Eesti aladel enne Teist maailmaõda elanud romadest moodustasid muuseas Läti romad enamuse.) Leimanised elasid Kuramaal ja ka selle raamatu ilukirjanduslikud tegelased tegutsevad just Lääne-Läti aladel, millele viitavad mitmed kohanimed. Seetõttu on raamatusse paigutatud ka Läti kaart, et huvilised nende tegevuspiirkonnast paremini aimu saaks.

Lätis on raamat ilmunud lisaks esmatrükile veel 2005. aastal. Sissejuhatuse 2005. aasta väljaandele kirjutas Läti rahvaluule arhiivi uurija Māra Vīksna. Praegusesse eestikeelsesse väljaandesse on kirjutanud lisaks mahuka järelsõna roma keele ja kultuuri uurijad Eestis: Anette Ross ja Eva-Liisa Roht-Yilmaz.

Kuna raamatus on roma keel kirja pandud läti kirjakeeles, siis on tagaosas kirjas hääldusreeglid, et seda raamatut lugev eesti roma saaks kirjapandust aru, ning paar aspekti roma keele hääldusest. Lisaks on raamatu taga ka Eesti romade elu tutvustav kirjandusloetelu, millest saab huviline ise lisa hankida. See teeb väljaandest mitmekülgse romade kultuuri ja pärimust kajastava allika.