Raamat, mis kuulub selgesti lastekate paremikku

Keeruline on lasteraamatutega. Neid ilmub röögatutes kogustes ja eks katsu siis asjalikud välja noppida. Niru lasteraamat on ohtlik – võib lapse raamatuisu minema viia. Hea seevastu aitab lugemisjanu nii tekitada kui kustutada. Ja siis jälle tekitada. Ja nii edasi. Üks õige lasteraamat võiks sisaldada eeskätt kaasahaaravat lugu ja elavaks kirjutet tegelasi ning õige väheke «õpetlikku», mis olgu kõige muu sisse kavalasti ära peidetud. Kedagi ei huvita raamatud, mis igal leheküljel näppu viibutavad ja üritavad olla eneseabiõpikuks lühikestele inimestele.

«Katariina kaaperdab kooli» kuulub selgesti lastekate paremikku. Selliste sekka, mida ka suurest peast meeldiv lugeda on. Ma täitsa usun neid tegelasi, nende kõnelusi ja tegevusi. Tekst ei mõju kunstliku ega punnitatult «lastepärasena», lugu jookseb loomulikult ja tembutatakse kohe päris piisavalt. Miski minus ütleb, et see asi võib vahvaks sarjaks kujuneda. Jube hea ju, kui mingite raamatutega saab koos üles kasvada ja on põhjust uusi oodata. Elame-näeme.