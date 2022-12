Ühe perekonna lugu elust petisest kultusjuhi võimu all

Paljude õdede-vendade silmis oli imaam Issa prohvet. Kui tema poleks öelnud, et me tohime elada, oleksid paljud meist surnud. Naised tahtsid olla temaga, mehed tema asemel. Kui ta oleks öelnud, et me peame paastuma kolm kuud ja kolm päeva, oleksime nälginud, kuni tema meil süüa lubab.

Jamiyla on kaheaastane, kui tema pere kolib Brooklyni muslimite kogukonda. Jamiyla ema arvab, et asub elama tuumperedest koosnevasse kärge, kus laps ja abikaasa on tema juures, kuid tõde selgub alles kohalejõudmise päeval.

Jõuline ja karismaatiline Dwight York ehk imaam Issa lahutab pere üksteisest ja Jamiyla näeb oma vanemaid üha harvem. Tüdruku ema hakkab keset vargusi ja kogukonna relvaisu tajuma, et see koht pole talle. Ometi pole tal mõtteski juba vähem kui aastaga alla anda. Ta pole valmis tunnistama, et võib-olla olid nad teinud vea.