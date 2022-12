32 mõtlemapanevat tähelepanekut raamatust «Lõpp on algus»

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov selgitab oma raamatus «Lõpp on algus», et tema jaoks on vaimsus oma südame ja hinge järgi elamine. «Kui sa elad südames ega eira oma sisemist tõde, siis see ongi kõige suurem vaimsus. Tee selleni on aga käänuline ja mõni inimene võib vaimselt teelt päris rappa eksida,» nendib ta. Siin on 32 head mõtet tema raamatust.