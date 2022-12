Nõmme kannibali võigas lugu, mida eriti nagu ei tahakski lugeda, aga peab

Hiljaaegu Soome Kirjanike Liidu esimeheks valitud Ville Hytönen toimetab juba tükk aega peamiselt Eestis ja on juba peaaegu sama palju eesti kirjanik kui soome oma. Pole ime, et just tema on kirjutanud mastaapse romaani me lähimineviku vastikumatest aastatest. Ei ole ka tegelased mingid rõõmurullid, parajad jälgandid ja probleemipuntrad, kurjategijad niikuinii.