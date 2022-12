Miks on uusi raamatuid juurde vaja?

Ilukirjandust luuakse maailmas ja Eestis palju. See kõik vajab uurimist, mõtestamist ja tutvustamist. Kirjandusteadus on oma loomult rohkelt kirjutav eriala. Töö tulemused tuleb kuskil avaldada. Eesti kultuuriväljaannetes ilmuvad meie esseed, arvustused, saatesõnad ja muud populaarsemad käsitlused. Tippteaduslike artiklite tagamiseks annab kultuuriteaduste instituudi kirjandusosakond välja rahvusvahelist ajakirja Interlitteraria (peatoimetaja Jüri Talvet, tegevtoimetajad Katre Talviste ja Katiliina Gielen). Sama eesmärki teenib ajakiri Methis: Studia humaniora Estonica, mis ilmub koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga (peatoimetaja Marin Laak).

Arusaadav, et meil läheb tarvis professionaalset raamatuformaati, milleks on loodud sari «Studia litteraria Estonica» . Asutasime selle 1996. aastal Tartu Ülikooli eesti kirjanduse õppetooli varasemate toimetiste jätkamiseks. Tänaseks on sarjas ilmunud juba 23 köidet.

Sari on mõeldud nii üksikautorite monograafiate kui ka ühiste teoreetilis-temaatiliste kogumike avaldamiseks. Nende kõrval ootame ka õpikute või muude erialaraamatute käsikirju. Autoreiks on olnud Rein Veidemann, Arne Merilai, Jaak Tomberg, Thomas Salumets, Cornelius Hasselblatt, Jüri Talvet, Pekka Lilja ja Sirje Kiin. Eriväljaandeid on pühendatud Karl Murule, Viivi Luigele ja Andres Ehinile. Võrreldud on eesti ja soome kirjandust, käsitletud aja või adressaadi probleeme, mitut puhku on esindatud teatriteadust. Lisaks peatoimetajale on koostajad-toimetajad olnud Rein Veidemann, Luule Epner, Anneli Saro, Riina Oruaas, Madli Pesti, Ele Süvalep, Marin Laak, Leena Kurvet- Käosaar ja Brita Melts.