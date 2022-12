Lugu Roosast Õhupallist, kel on plaanis kingitused jõuluvana käest varem välja lunida

Tegelikult lootis ta juba suvise Lapimaa reisi ajal jõulukingid kätte saada, aga see plaan läks vett vedama. Sügisel, kui sõbrad mööda tundrat matkasid, ootas ta, et saaks möödaminnes jõuluvana majja hiilida. Ta oli enam-vähem kindel, et nelja silma all õnnestub jõuluvana käest jõulukingid välja lunida. Kahjuks läks ka see plaan luhta, sest jõuluvana oli hoopis puhkusele sõitnud. See kõik oli muidugi suur saladus.