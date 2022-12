Selena Gomez soovitab 6 raamatut, mis toetavad positiivset ellusuhtumist

«Eesmärgist juhitud elu» on kristliku kirjamehe Rick Warreni teejuht rahuldustpakkuva ning mõtestatud elu juurde. See on elustiil, mis põhineb Jumala igavestel eesmärkidel, mitte kultuurilistel väärtustel.

Selena selgitusel kirjeldab see raamat väga hästi inimeste isiklikke kogemusi ja annab hääle ka neile, kes on ühiskonna poolt tõrjutud.

Raamatu autor on selgeltnägija, kes väidab, et on ühenduses teispoolsusega. Raamatus kirjeldatud lood on lootusest ja lähedaste vahelistest suhetest.