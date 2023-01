TOP 100 ⟩ Selgusid Rahva Raamatu 2022. aasta populaarseimad raamatud

Armastatud näitleja ja režissööri 75. sünniaastapäevaks ilmunud elulooraamatu kirjutas Eero Epner ning toimetas Ulfsaki tütar Maria. Kuigi raamat jõudis lettidele alles oktoobri lõpus, on teost lühikese ajaga nii palju müüdud, et lettidel on juba kolmas trükk. Raamatu koostamisse panustasid oma mälestustega ligi 200 inimest nii Eestist kui ka välismaalt – kunagised klassi- ja kursusekaaslased, sõbrad, kolleegid ning pere.



Lastekirjanduse kategoorias jõudis tippu armastatud koeratüdruku Lotte kõige värskemaid tegemisi kajastav lasteraamat «Leiutajateküla jõulud». Janno Põldma kirjutatud ja Heiki Ernitsa illustreeritud jõuluteemaline teos räägib jõuludega seotud ettevalmistustest, seiklustest ja viperdustest meile juba nii armsaks saanud Leiutajatekülas. Ka see raamat ilmus alles oktoobri lõpus, tehes paari kuuga rekordmüügid ning juba on lettidel ka kordustrükk.