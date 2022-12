5 elumuutvat raamatut, mida Elon Musk igaühel lugeda soovitab

Musk säutsus selle raamatu kiituseks: "Peter Thiel on loonud mitu läbimurdelist ettevõtet ja (see raamat) näitab, kuidas." Null ühele uurib, kuidas ettevõtted saaksid tulevikku paremini ennustada ja tegutseda, et nende käivitamine õnnestuks. Autor elavdab tekste isiklike kogemustega.

See raamat käsitleb mõningaid maailma tuntumaid teaduslikke arutelusid keskkonna, suitsetamise ja tuumarelvade teemal. Autorid kirjeldavad, kuidas käputäis väga häälekaid teadlasi on peavoolumeedia kaudu neid teemasid tugevalt valesti esitanud, et edendada sageli ettevõtete ja tööstuse huve.

Musk on korduvalt hoiatanud kontrollimatu tehisintellekti ohtude eest. Raamat uurib, mis juhtuks, kui arvutuslik intelligentsus ületaks inimese intelligentsuse. «Me peame tehisintellektiga ülimalt ettevaatlikud olema,» säutsus ta 2014. aastal, öeldes, et see on potentsiaalselt ohtlikum kui tuumarelvad. Et teada saada, miks see leiutis nii hirmutav on, tasub mehe sõnul lugeda «Superintelligence'i».