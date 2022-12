6 motiveerivat käsiraamatut, mis aitavad uuel aastal puhtalt lehelt alustada

Aasta lõpp terendab ja tänu uue aasta algusele on paljudel soov oma elu muuta. See pole aga sugugi lihtne ülesanne, kui vanad harjumused on juurdunud ja igapäevaelu üle võimust võtnud. Muuta tuleb ka oma mõtteviisi. Siin on mõned raamatud, mis annavad selleks inspiratsiooni ja ka parktilisi nõuandeid.