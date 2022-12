ANNA HOOGU ⟩ Ilmub kurvavõitu, aga siiski ilus ja lootusrikas lasteraamat

«Neil rasketel ja segastel aegadel oleme jõudnud nii kaugele, et igaüks meist on nii- või naapidi Ukrainaga seotud. Ukraina ei ole enam riik, mis asub üksnes oma piiride vahel. Ukraina on siin, meiega koos ja meie seas. Arvestades põgenike arvu Eestis ja mitu korda tagasihoidlikumat kättesaadavate raamatute arvu, oleme otsustanud toetada meie kõige väikseimaid lugejaid ja anda välja neile mõeldud raamatu,» kirjutab Indrek Koff Hooandjas. «Olgu see raamat neile varjendiks.»

Kevadel ilmuv pildiraamat on korraga eesti- ja ukrainakeelne. Kui see kõneleb sõjast, on teos soe ja selge. «See kõnetab esmalt sellepärast, et räägib asjadest, millele me kõik oleme mõelnud ja tunnetest, mida oleme viimastel aegadel vähemalt mingil määral kogenud. See räägib ka kaastundest,» kirjeldab autor, kes püüab lihtsa keele ja minimalistliku vormi varjus ligi pääseda igale sõjaolukorras tekkivale tundele ja tundevarjundile.