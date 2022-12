Mehhiklanna tuli Eestisse elama ja kirjutas oma teekonnast raamatu

«Kas eestlased on külmad, vaiksed ja vaoshoitud või kõike seda kokku? Ütleksin eestlaste kombel – nii ja naa,» kirjutab Stephanie. «Üldiselt peavad eestlased end rahvaks, kes eriti oma tundeid välja ei näita. Oma tundeid väljendatakse ainult lähimatele sõpradele. Ja selleks, et sõprade ringi sisse pääseda, läheb vaja üpris palju aega, alkoholi ja pingutust. Aga kui kord sisse saad, siis oled tõepoolest sees.»

Mehhikost saabununa oli kõik Eestis tema jaoks uus. Mida aeg edasi, seda sügavamalt olen kiindus Stephanie sellesse paika, mis on täis looduse peidetud aardeid ja tugevat pärandit. «See, et Eesti on nii väike ja mujal maailmas pigem vähe tuntud, muudab ta minu silmis veelgi huvitavamaks ja ihaldatumaks,» märgib ta.