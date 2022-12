Eesti keeles ilmus maailma romaaniklassikasse kuuluv antiromaan

Sterne'i jutustamismaneer on heatahtlikult pilklik, lopsakalt humoorikas ja inimlikesse veidrustesse sooja mõistmisega suhtuv. Sterne on oma suurte kirjanduslike eeskujudena nimetanud Rabelais'd ja Cervantest ning viitab sageli Shakespeare'ile, Locke'ile, Montaigne'ile jt. Paljude tema seisukohtade allikaks on Rober Burtoni «Melanhoolia anatoomia» («Anatomy of Melancholy», 1621); teadmisi meditsiini, ballistika jm kohta on ta ammutanud Chambersi entsüklopeediast. 19. sajandi kriitikas on Sterne'ile süüks pandud plagieerimist ja teiste autorite tekstide moonutamist, hilisem kriitika on neid võtteid õigustanud, osutades, et need teenivad kunstilisi eesmärke.