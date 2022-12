LUGEMISSOOVITUS ⟩ Hea raamat esimeseks arusaamiseks Nõukogude Liidu nimelise tapva olluse olemusest

Kuidagi on mulle alati tundunud, et 1991. aasta putš kärisevas Nõukogude Liidus tegelikult õnnestus. Augustiteater augustiteatriks, ent tõsiasi on, et vähem kui pool aastat hiljem oli Mihhail Gorbatšov ekraanilt kadunud ning järgneva kümnendi jooksul näitasid segameelne president Boriss Jeltsin ja tema ajutised möllukaaslased silmapaistvat võimekust kaose loomisel. Vähemalt sama silmapaistvat kui Vladimir Lenin, Lev Trotski ja teised omal ajal. Lõpuks ei jäänudki muud üle kui uuel pisistalinil esile tõusta. Ikka tost ainsana toimivast süsteemist ehk tšekaast, mis nime see ka parasjagu ei kandnuks.

Vladislav M. Zubok, «Kollaps. Nõukogude Liidu kokkuvarisemine». Foto: Raamat

Üheksakümnendad aastad Venemaal olid veel jälgimad kui Eestis, ja see juba ütleb midagi. Ent nendeni jõudmine ja kogu jama tagamaad on muidugi märksa keerukamad kui mingi iseoma õrna ajaloolise mälu tundmus. Noid tagamaid saab huviline «Kollapsit» lugedes endale tuttavamaks teha küll. Iseasi, kas ja kuipalju raamat kõnetab inimest, kes toda aega sugugi ei taju ja kellele ükski nimi ega taustsüsteem mitte kui midagi ei ütle. Esimeseks arusaamiseks Nõukogude Liidu nimelise tapva olluse olemusest ei pruugi lugu olluse ametlikust lõpust parimaks sissejuhatuseks olla. Eestikeelne inimene üldiselt seda matsu terake jagab ning seepärast soovitan. Saab tükk maad targemaks, ehkki mitte iga nuka peal ei saa kindel olla, kas asjalood just täpselt nõndasi juhtusivad. Aga see on üks võimalik ja kaunikesti põhjalik vaatenurk. Väärib tudeerimist.

Et Venemaa üritab oma õnnetut libaimpeeriumi jätkuvalt mitte ainult koos hoida, vaid tagasi laiendada, siis on õige aeg vaadata, mäherduse visina ja koletulestikuga viimane varisemine toimus. Ehk annab arutule ajale arukust juurde. Päris ära ei kao see mõttetu riiklik moodustis niipea, eeskätt iseoma inimeste, ent paraku ka naaberrahvaste igikestvaks õnnetuseks. Toopärast tasub teda tunda, vainlast valvata.