Tartu Linnaraamatukogu avas näituse maailmatasemel auhinnatud kirjandusest

Näitus annab ülevaate viimase viie aasta olulisematest maailmakirjanduse preemiatest ning kirjanikest ja teostest, mis on nende vääriliseks hinnatud. Välja on pandud nii auhinnatud teoste eestikeelsed tõlked kui ka originaalkeeles eksemplarid.

Näitusel on välja toodud 24 erinevat preemiat. Osa neist on rahvusvahelised nagu Nobeli, Bookeri, Dublini preemiad, mis võimaldavad kandideerida rahvusest sõltumata, osa on kitsalt ühe keeleruumi kirjandusauhinnad nagu Saksa Büchneri preemia või Rootsi Augustipreemia ning osa kitsalt teatud riikide kodanikele jagatavad nagu Pulitzer, mida saavad pälvida vaid Ameerika kodanikud. Eraldi rühma moodustavad žanripreemiad nagu ulmeauhinnad Nebula ja Hugo. Teadlikult ei ole näitusele kaasatud laste- ja teadmiskirjanduse preemiaid.