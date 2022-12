NÄDALA RAAMAT ⟩ Taavi Pae: kaart annab mõne sekundiga ilusa ülevaate, mis toimub

Viguriga kaardid on ühed harivad ja köitvad kaardid. Neilt saab igaüks oma silmaga uudistada, millal langevad Eesti eri paigus toomehelbed, kus korjata kuremarju ja kui pikk on koolitee. Mõtiskleda Eesti paikade ja kohanimede üle mitme kandi pealt ja rehkendada, mitu pealinna leidub meie maal. Kõik need teadmised on seotud atlaseks, mis kannab nimetust «Viguriga kaardid».