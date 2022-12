LUGEMISSOOVITUS ⟩ Ajaloo suursündmus inimeste kaudu, kes seni on teenimatult kõrvale jäänud

Väga valgustav on näha harjumuspärase ajaloo tuttava telgi taguseid uues võtmes. Kõigil on meeles paar-kolm fotot ja mõned põhilised asjad, mis justnagu otsustet saivad, ent tegelikkus, nagu ikka, märksa mitmekirevam oli. Ükskõik missuguse ajalooliselt olulise sündmuse puhul on hulk igapäevaelulisi pisiasju, millest vähesed teavad ja kõike vast mitte keegi, ent mis kokkuvõttes võivad avaldada ulatuslikku mõju hoopis kaugemale tulevikule kui hetkel aimakski. Noid üksikasjakesi kirjeldab «Jalta tütred» üksikasjalikult. Ja asjalikult. Kõik need kohalesõitmised, sööma- ja joomaajad, kemmergute puudus, losside ettevalmistamine, tõved-tervisehädad, tohutud taustategijate hulgad, kogu logistika, sõjaaegne Krimm seal ümber… Väga värvikas, väga informatiivne, põnev sõna igas seitsmes mõttes.