Ilmus detektiiv Cormoran Strike’ist jutustava sarja kuues romaan «Tintmust süda»

Robert Galbraith, «Tintmust süda». Foto: Raamat

Cormoran Strike’i ja Robin Ellacotti detektiivibüroosse tuleb korratu välimusega noor naine ja palub Robini abi – selgub, et naine on Edie Ledwell, populaarse joonissarja «Tintmust süda» autor, ja teda on hakanud internetis ahistama salapärane tegelane, kes nimetab ennast Anoomiks.

Kuna büroo ägab juba niigi töökoorma all ja internetiuurimised pole nende eriala, soovitab Robin naisel mujalt abi otsida ja unustab vahejuhtumi, kuni loeb mõne päeva pärast uudistest, et Edie on tapetud, selsamal surnuaial, kus toimub ka joonissarja tegevus.

Robin ja Strike kistakse järjekordsesse keerulisse uurimisse, jõhkrasse mängu, kus vastane on näo ja kehata, kuid tundub kõikvõimas ja kõiketeadev – päriselu põimub virtuaalmaailmaga ja tuleb välja, et ohud on vägagi reaalsed.