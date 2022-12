Need raamatud teevad 2023. aastast sinu aasta

1. «Thirteen Things Mentally Strong People Don’t Do», autor Amy Morin

Kas pead pidevalt vaeva nägema, et oma ebaõnnestumistest üle saada? Või pöörad tähelepanu asjadele, mis pole sinu kontrolli all? Vaimsetest takistustest vabanemine teeb igapäevaelu oluliselt muretumaks. Autor Amy Morin avaldab raamatus, kuidas tema edukaimad teraapiapatsiendid neist raskustest üle said.

2. «Less Doing, More Living», autor Ari Meisel

Kas su kohustuste nimekiri näib lõputuna ja aega on liiga vähe? Ari Meiseli raamatus «Less Doing, More Living» juhatatakse lugeja läbi üheksa etapi, mis on loodud, et muuta kohustuste täitmine tõhusamaks. Meiseli valem ei anna mitte ainult paremat kontrolli kohustuste üle, vaid jätab ka piisavalt aega isiklikele eesmärkidele pühendumiseks.

3. «How Will You Measure Your Life?», autorid Clayton M. Christensen, James Allworth ja Karen Dillon

Kas teed elus õigeid valikuid? Kuigi saavutused karjääris tekitavad paratamatult rahulolu, võib pere ja sõprade tähelepanuta jätmine olla pikas perspektiivis kahjulik – viisil, mida sa isegi ette ei kujuta.

4. «Finding Your Element», autor Ken Robinson

Igaühel on kirg. Kui sa ei tea, mis sinu oma on, tähendab see lihtsalt, et sa pole seda veel avastanud. On võimalik, et oled sellega nooremana tegelenud, kuid varases eas hobi kõrvale jätnud. Raamatust «Finding Your Element» saab teada, kuidas vabaneda ühiskonna reeglitest ja leida oma kutsumus elus.

5. «Emotional Intelligence», autor Daniel Goleman