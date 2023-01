PILDID ⟩ Raamatukogust leiti surmavalt mürgine teos

Leedsi linna keskraamatukogust päevavalgele tulnud raamat ilmus aastal 1855 ning kannab pealkirja «My own garden». Raamatukogu eksemplar oli turvaliselt ära peidetud ning ei olnud külastajatele kättesaadav.

Raamatukogu töötajate sõnul on raamat üllatavalt hästi säilinud.

Raamatukogu ekspertide hiljutised uuringud näitasid, et näiliselt tagasihoidlik raamat võlgneb oma elava smaragdrohelise värvi värvainele, mis sisaldab arseeni. Teadupäralt on tegemist mürgiga, mille manustamine on surmav.