Näitleja Maarja Johanna Mägi soovitab raamatuid, mis pakuvad elu suurima lugemiselamuse

Nagu juba kirjutasin, siis palju loen ma seotult oma tööga. Minu esimene lavastus professionaalse näitlejana Vanemuise teatris oli Johan Elmi lavastatud «Mitte midagi» . Dramatiseering põhineb Taani kirjaniku Janne Telleri samanimelisel romaanil. Lugesin seda toona ingliskeelses tõlkes, aga hiljuti tõlgiti see ka eesti keelde. See on sünge lugu, aga kummastavalt kaasahaarav. Lavastus on siiani mängukavas ja naudin selle mängimist. Tunnen, et iga etendus läheme me koos publikuga teekonnale ja puudutame inimhinge kohti, mida alati ei tahaks enda juures näha, aga mis on siiski olemas. Selline kogemus oli ka raamatut lugedes.

Sügisel osalesin Kristiina Ehini ja Silver Sepa muusikavideo «Inglisillal» võtetel. Pärast nendega isiklikult kohtumist olen mõlema loomingu veel suurem fänn. «Inglisillal» on Kristiina Ehini luulekogu «Janu on kõikidel kaks» kõige viimane luuletus. Ma ei ole üldiselt suur luulesõber, aga Kristiina luuletusi lugedes ei tunne ma, et loeksin luulet, polegi justkui vahet, et mis vormis see on, vaid oluline on tunne, mida need luuletused minus tekitavad. Tõenäoliselt on luule nii isiklik, et mul on seda tunnet isegi raske sõnadesse panna, tuleb ikka endal lugeda ja ise tunda. Ja kui on võimalust, siis soovitan kindlasti minna kuulama, kui Kristiina Ehin ise oma luulet ette loeb.