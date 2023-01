Kuidas tõre, rõõmutu ja üksik vanamees elus uue mõtte leiab

Tänapäev, üks ridamajadega tupiktänav Rootsi väikelinnas. Ove on 59-aastane vana kooli mees, kes tahab, et maailmas valitseks kord. Tal on kindlad tavad ja põhimõtted, näiteks on mees kogu elu olnud ustav ühele automargile - Saabile. Muidu Ove suurt juttu ei tee, aga oma tõekspidamisi kaitseb raevukalt. Mees on hiljuti ilma jäänud nii abikaasast kui ka töökohast. Ta ei näe enam enda elul mõtet ja tahab selle lõpetada, kuid plaani keeravad korduvalt tuksi tüütud naabrid. Esiti tuleb tal appi tõtata kõrvalmajja kolinud saamatutele, kes ei saa haagisega tagurdamisega hakkama, pealegi tänaval, kus on suur autoliiklust keelav silt!

Fredrik Backman, «Mees nimega Ove». Foto: Raamat

«Mees nimega Ove» oli just selline, nagu Backmanilt ootasin - kohati naljakas, kohati kurb. Sekeldused naabritega vahelduvad peatükkidega, milles saab aimu Ove lapsepõlvest, kohtumisest eluarmastusega ning kaigastest, mida elu talle kodaratesse on loopinud. Tähelepanu tõmmatakse mitmele ühiskonna valukohale, kuid probleemide lahendamisega teos ei tegele. Ove reaktsioon kõigele, mis talle vastukarva on, on kas hakata valjuhäälselt õigust taga nõudma või panna käed külge ja näidata ette, kuidas asju ära tuleb teha. Kõik mulle teose juures ei meeldinud, nagu see, et enesetapumõtted naljaks keerati. Romaani sõnum läks aga hinge - rohkem mõistmist!