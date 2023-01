Näitleja Geena Davis soovitab 4 parimat raamatut, mis ta kunagi lugenud on

Geena Davis jagas Amazon Book Review vahendusel oma lugemissoovitusi ja tõi välja neli teost, mis on talle elu jooksul kõige olulisemaks osutunud.

Émile Zola, «Lõks»

«See on minu kõigi aegade lemmikraamat. Seda soovitas mulle mu esimene abikaasa Richard Emmolo, kui olin 22-aastane, ja sellest sai alguse eluaegne kinnisidee 19. sajandi romaanide vastu,» selgitas Davis, kelle teiseks lemmikuks sai siis Stendhali «Punane ja must». «See on lugu pesupesija Gervaise'ist, kes püüab Pariisi vaesest ja jõhkrast töölisklassist kõrgemale tõusta. «Lõksu» peetakse Zola meistriteoseks ja seda saatis ilmudes tohutu edu.»

«Lõks» kuulub Zola romaanitsüklisse «Rougon-Macquart’id».

«Kui te pole veel «Haritut» veel lugenud, soovitan sellele pilgu peale visata. «See raamat raputas mu maailma. Lugedes pidin endale pidevalt meelde tuletama, et see on tõsilugu, et Westoveri lapsepõlvest räägitud hämmastavad asjad juhtusid päriselt,» sõnas Davis. «See on ülim lugu oma tee leidmisest ja tohutute raskuste ületamisest.»

Eleanor Roosevelti vastu tekkis Geena Davisel meeletu huvi juba aastakümneid tagasi ja ta loodab, siiani, et saab kunagi mõnes filmis teda kehastada. «Minu õnneks oli ta oluline kogu oma eluea, mis tähendab, et mul on veel võimalus! Kõigist tema elulugudest on see mu lemmik, see jutustab tema lähedasest ja elukestvatest suhtest ajakirjanik Lorena Hickokiga,» märkis Davis.

Maggie Doyne, «Between the Mountain and the Sky» (Mäe ja taeva vahel)