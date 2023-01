ERAKORDNE SAAVUTUS ⟩ Eestlanna luges ühe aastaga rohkem raamatuid kui mõni terve elu ajal

Esmalt tahan purustada selle müüdi, et raamatukoguhoidjad saavad tööl olles kogu aeg lugeda. Tegelikult on raamatukogus kogu aeg nii palju muud tegemist, et tööajast loen väga harva. Lisaks meeldib mulle rahulikult «raamatu sisse minna», seega valin lugemiseks segamatu koha ja aja. Lugemine on minu jaoks parim viis argimuredest lõõgastuda, seega leian ka kõige kiirematel ja pingelisematel perioodidel igal päeval vähemalt 1-2 tunnikest, mille raamatu seltsis veedan.

Hiljuti oli just raamatuklubis tore juhtum, kus rääkisin ühe krimiloo mõrvapaiga detailidest ja kui keegi küsis, et kuidas see õnnetu jõuluvana siis lõpuks mõrvati, ega ei tulnud meelde küll. Samas ongi krimilood ja naistekad minu jaoks pigem selline konkreetse hetke lõõgastav kirjandus, mida loen väsinud peaga ja lihtsalt selleks, et tahan lugeda, kuid asisemaks raamatuks jaksu pole. Üldiselt püüan lugedes ikka korralikult süveneda, aga teinekord on raamat nii hea, et paratamatult ahmin selle lühikese ajaga endasse ja siis pärast muidugi mõtlen, et oleks võinud ikka aeglasemalt.