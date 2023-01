Asutan end rongireisile. Kolmandas peatuses tuleb peale üks kutt ja mul jääb süda seisma. Ühele poole kammitud tumedate juuste ja hoolikalt trimmitud habemega mees näeb nii tuttav välja. Tema maneer ja pikkus on tuttavlikud ning kellegi poolt vastasistmele jäetud ajalehe taha varjudes tunnen ma, kuidas mu süda pekslema hakkab. Kui mees ringi pöörab, näen ma üle leheserva piiludes tervet tema nägu ja muidugi ei ole see Scott, kuid sarnasus on mind rööpast välja löönud. Mõtlen, kas nii jääbki olema kogu mu elu. Jäängi kahtlustama, et ta jälgib mind rahvahulgast, ja ehmun, kui märkan kedagi sarnast? Võtan end kokku ja tuletan endale meelde, et olen temast sadade miilide kaugusel ning mitte keegi peale mu vanemate ei tea minu asukohta.