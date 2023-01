Otsitakse kandidaate Visnapuu auhinnale

ERKÜ-l on olemas USA-s elava Henrik Visnapuu järglase Andres Visnapuu nõusolek Visnapuu nimelise auhinna taastamiseks.

Henrik Visnapuu sündis 2. jaanuaril 1890 Helme kihelkonnas ja suri 3. aprillil 1951 Long Islandis, New Yorkis. Henrik Visnapuu on üks eesti suurimaid isamaaluuletajaid, mälestusteoste autor ja viljakas kirjanduskriitik. Visnapuu oli koos Marie Underiga kirjandusrühmituse Siuru mõjukaim luuletaja, see rühmitus moderniseeris eesti kirjanduskeele ja viis eesti kirjanduse esmakordselt ajaloos Euroopa ja maailmakirjanduse tasemele.