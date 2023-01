LUGEMISSOOVITUS ⟩ Alusta aastat selle raamatuga: Hal Elrod «Imede hommik»

Tegemist on ühe Amazoni kõrgemini hinnatud raamatutest, mida on tänaseks tõlgitud juba pea 20 keelde. Autor Hal Elrod on oma raamatus kokku võtnud «parima praktika», mis on läbi sajandite muutnud tuhandete edukate ja palju saavutanud inimeste elu ning pannud sellest kokku igahommikuse programmi.

Järjepidevus on edu võti

Hal Elrod on kindel, et soovitud muutusi toob reeglina vaid õigete asjade järjepidevalt tegemine.

«Tuginedes eeldusele, et päeva algus mängib väga olulist rolli sinu terve päeva, töö ja lõpuks ka elu kvaliteedi kujunemisel, annab raamat «Imede hommik» täiusliku ja vähe aega võtva hommikuse rituaali, mida on lihtne harjumuseks kujundada. See õpetab muuhulgas ka kuidas saada üle äratuse pidevast edasilükkamisest, isegi kui sa pole kunagi olnud hommikuinimene. Raamatust ei saa sa mitte ainult õpetusi ja soovitusi, vaid ka põhjalikke selgitusi, miks ja kuidas need tegevused sulle edu tagavad. Näiteks peatutakse muuhulgas meditatsiooni, afirmatsioonide, visualiseerimise, hommikvõimlemise, enesesisenduste jne vajalikkusel. Ka oma MIKS´i võid raamatu abil üles leida,» on tutvustanud Elrod oma raamatut.