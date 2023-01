SOOVITUS ⟩ Alusta aastat selle raamatuga: Alar Ojastu «Ratsionaalne emotsionaalsus»

Pehmed väärtused igapäeva(töö)ellu

Kassin selgitab, et Ojastu raamat annab hea ülevaate erinevatest juhtimisstiilidest ning toob selgeid näiteid sellest, miks tänapäeval ei ole võimalik saavutada edu «käsen-poon-ja-lasen» mentaliteediga.

«Kui niinimetatud pehmed väärtused ei tule sinu jaoks veel loomulikult, saad häid nippe selleks, et neid oma igapäeva(töö)ellu rohkem tuua,» ütleb ta.

Ka Elering AS juhatuse esimees Taavi Veskimägi on öelnud, et tegu on ühe olulisema Eesti konteksti arvestava juhtimisalase teosega.

Politsei ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher on öelnud, et see raamat andis talle kindlust, et headus loob headust! «Minus tugevnes usk, et töötamine üksteist arvestavas kollektiivis on inimesele ülioluline eneseteostuse allikas,» muljetas ta pärast lugemist.

Ettevõtja ja investor Reet Roos ütleb, et leidis endale raamatust ohhoo-momendi ideest maksta korralikku preemiat inimestele, kes pärast katseaega lahkuvad. «Kõlab ebainimlikult, eks, aga tegelikult on mõtteviisil jumet,» nendib ta.

Confido Meditsiinikeskuse juht Kadi Lambot tunnetas lugedes tasakaalu faktide, eluliste näidete, eelduste, järelduste ja nõuannete vahel. Inimlikkus ja sügavus seda toonimas.

Sportlandi ja MyFitnessi kaasasutaja Are Altraja tõdeb, et neelanud raamatu kahe õhtuga, kirjutanud üles 16 lehekülge mõtteid ja märkusi, jooninud alla sadu kohti, leidis ta ennast mõttelt, et Eestis on ikka tarku ja intelligentseid inimesi, kes valisid Alar Ojastu 2018. aastal Eesti parimaks koolitajaks. «See mees on seda väärt!» on ta kindel.

Kes on Alar Ojastu?