«Leegid said katuse kohal kokku kui sõbrad, kes pole ammu kohtunud. Maja polnud võimalik päästa»

Hanna lõi ennast istuli hüpates vastu kaldlage ära. Tuba käis ringi, ent tal õnnestus ukseni jõuda. Uks polnud päris kinni ja ta tõukas seda küünarnukiga väljapoole. Alumiselt korruselt paiskus üles paksu suitsu. Sealtkaudu ta välja ei saa. Ta pööras ringi ja tormas öökapi juurde ning haaras mobiili. Kas tal oli veel midagi vaja? Põrand jalge all oli kuum ja mõtlemiseks ei jäänud aega. Ta teadis vaid, et peab siit minema pääsema. Ta kiskus maja taha avaneva akna lahti. Külma õhku tundes jõudis talle kohale, et tal on seljas vaid öösärk ja aluspüksid, ning ta haaras hommikumantli. Tõmbas selle selga, ise alla vaadates. Leegid nilpsasid majaseina. Ta ei saaks aknalauast kinni hoida, et kukkumisteed lühendada. Ta oli sunnitud hüppama.