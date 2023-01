Rahvusraamatukogust saab valida ligi 1000 punktkirjas raamatu vahel

Laenutuses on 970 nimetust punktkirjas raamatuid. Viimastel aastatel on valmistatud põhiliselt punktkirjas lasteraamatuid. Mullu trükiti Braille kirja Anti Saare «10 vähem või rohkem uskumatut lugu sellest, kuidas minust ei saanud kirjanikku», Reet Bobõlski «Mustikavõõpaja ja teised», eesti rahvajuttude kogumik «Õnneliku inimese särk», Triinu Laane «Luukere Juhani juhtumised», Kadri Hinrikuse «Elevant», Indrek Koffi «Kuhu lapsed said?», Kate DiCamillo «Tiiger virgub» ning «Edward Tulane'i imetabane teekond» ja Mika Keräneni «Armando» ning «Armando ja Ahjulinnud». Ajaloohuvilisteni jõudis Arvi Tapveri «Toimik 5513». Punktkirjas raamatute paber on paks, lehed suured ja köited seetõttu kogukad. Näiteks on Kersti Kivirüüdi ilustamata lugu koolielust «Mina, Raimo 5. klass» tavakirjas 120-leheküljeline, punktkirjas aga 215-leheküljelisena kahes köites.