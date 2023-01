LUGEMISSOOVITUS ⟩ Joogaõpetaja Silja Siller soovitab ingliskeelseid raamatuid, mis toetavad enesearengut

«Atlas Of The Heart»​ Brené Brown

Brené Brown oma tuntud headuses! Silja kirjeldab, et see on raamat, mis viib lugeja teekonnale läbi 87 emotsiooni ja annab seletuse inimeseks olemisele läbi tunnete. Kui on olemas keel ja sõnad, millega iseend väljendada, kui me mõistame ja oskame seletada oma kogemusi, siis me suudame luua ühenduse teiste inimestega ning jagada ja seeläbi saada vajadusel toetust ja abi.

Ta lisab, et see raamat on põhimõtteliselt õpik, mis annab jõudu mõista ja olla mõistetud ning teha valikuid iseenda heaks. «Tõeliselt rahuldust pakkuv lugemine, sest nende teadmiste läbi on võimalik anda iseendale võimalus valida, panna vägi oma tunnetesse ja neid mitte enam peita ning ennekõike, mitte end oma emotsioonide taha ära kaotada,» soovitab ta.

«I'm Glad My Mom Died»​ Jenette Mccurdy

Silja sõnul on see kerge lugemine, ent täis sügavaid emotsioone ja äratundmist paljudele. See on autobiograafia - tõeline tuhkatriinu lugu, kuid milles välja toodud ka selle köögipool ja päris probleemid. Lugu sellest, miks on vaja oma mustreid tundma õppida ning võimalusel neid jälgida ja muuta. Vägev meeldetuletus sellest, et töö iseendaga aitab meil vältida sügavatesse aukudesse kukkumist ning õpetab enesekehtestamist ja annab oskuse eluterveks suhtumiseks.