LUGEMISSOOVITUS ⟩ Õudne raamat, mis pakub puhast rõõmu

Umbes niisugusi hääli ma tegin, kui see raamat otsa sai. Ilus on alustada uut raamatuaastat teosega, mis tõepoolest vaimustas. Häid asju oli ju suurtel kiirustel ja hulgakaupa, muhedat õhtumõminat ja kerget hingekriipu tekitas üks ja teine, mõtlema pani kolmas, järele mõtlema neljas, masendusse viis viies ja nii edasi ja nii edasi. Aga selle vau-efekti tõi just Piret Raud kohale.

Õudne raamat. Olen ennegi irisenud, et õudusfilmid on pigem kentsakad kui õudsed. Kirjandus toob jubedust palju paremini kohale. Jah, kino tunnustuseks ütlen, et nutnud olen linandite juures ohtrasti ja raamatute juures praktiliselt üldse mitte, vast kakskolm korda poole sajandi pideva lugemise juures. Naernud samas raamatute man rohkesti. Jube olnud on sageli. Ja Piret Raua jube on väga hea jube!

Novell on õrn asi. Nagu akvarell. Või alla prima otsemaalimine. See kas õnnestub või ei õnnestu. Sa kas oskad või ei oska. Iga viga paistab kohe välja ja praavitada ei saa. «Nimepanija» on akvarellisti pintsliga kokku pandud novellikogu – mitte liiga palju, mitte liiga vähe. Väga täpselt. Väga täpsed on ka kõik lood eraldi võetuna. Ja nad on õudsed. Vat see oskus – kruttida kruvi lugeja südamikku nõnda, et sest enne arugi ei saa, kui krõks käib – see on oskus, mis peab kirjanikul kaasas olema või elu jooksul temaga koos küpsema. Parim, kui mõlemat.