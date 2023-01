Kuningas Charlesi meeleheitlik palve: «Palun, poisid, ärge rikkuge mu elu viimaseid aastaid ära.»

Prints Harry kirjutab oma autobiograafias «Spare» (eesti keeles «varu»), kuidas tüli vennaga kiskus nii kuumaks, et William tuli talle kallale. William nimetanud Meghanit sõnadega «raske», «ebaviisakas» ja «söövitav», mis on Harry jutu järgi just see, kuidas ajakirjandus ta abikaasat kirjeldab. Asi lõppenud nii, et William haaras tal kraest kinni ja lennutas põrandale pikali.