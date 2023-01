Kirjanduskriitikutel, lugemisentusiastidel ja ka harva lugevatel inimestel on kõigil oma arvamus sellest, mis on maailma parim raamat. Kuna maitsed on erinevad, ei selgita me ühtset tõde kunagi välja. Allpool on nimekiri 12 raamatust, mida erinevatel põhjustel peetakse suurimateks kirjandusteosteks, mis eales ilmavalgust näinud.