Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastusel on ilmunud kaks raamatut

See on hõimurahvaste ja soome-ugri maailma avastamise ning selle kaudu autori teadlaseks kujunemise lugu. See on väikestest ja juhuslikena näivatest sammudest algava teekonna kirjeldus, mille lõpp on loodetavasti tulevikus, jutustus kadunud ajajärgust ning uue aja sünnist. See on reisikiri, julgustamaks neid, keda huvitab hõimurahvastega seonduv.