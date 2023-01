SOOVITUS ⟩ Alusta aastat raamatuga, mis aitab mõista, kuidas aega paremini ära kasutada

Astrid Johanna nendib, et paljude inimeste kinnismõtteks on aina rohkem ära teha. Meile antakse igalt poolt nõu, kuidas saada veel efektiivsemaks ja produktiivsemaks, kuid selline nõu paneb meid aina rohkem kiirustama ja tekitab palju ärevust ning paneb arvama, et meil on ikka nii palju saavutamata. Mida rohkem üritame aega kontrollida, seda vähem tegelikult seda teeme.

«Mulle väga meeldis see mõte, et mida rohkem me püüame teha asju, seda vähem me tegelikult jõuame midagi tehtud. Ühel hetkel me jääme sõltuvusse sellest, et tahame oma aega võimalikult produktiivselt ära kasutada ja sellisel viisil võib iga päev tekkida tunne, et millal küll tänane päev juba läbi saab. Me arvame, et kui saame palju tehtud vähese ajaga, siis ootab meid helgem ja parem tulevik. Me ootame kogu aeg seda lõpptulemust, mille poole me püüdleme, unustades olla hetkes ja nautida teekonda. Kuid just hetkes olemine ja teekonna nautimine on ülioluline meie rahuloluks,» jagab ta mõtteid, mis raamatuid lugedes tekkisid.