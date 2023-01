4 kiidetud eneseabiraamatut, mida aasta alguses lugeda

Dale Carneige, «Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi»

Dale Harbison Carnegie oli ameerika kirjanik ning müügi- ja motivatsioonikoolitaja, kelle nimi on tänapäeva lääne kultuuriruumis paljudele tuttav. Carnegie uuris oma kõnekunsti kursuste jaoks sadu kuulsate inimeste elulugusid ning otsis neist õnnevalemit äriedus ja inimsuhetes. Nende kursuste materjalidest saigi alguse 1936. aastal ilmunud menuraamat «Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi». Raamat aitab õppida inimeste mõjutamist ja ka seda igapäevaelus ära tunda. Teoses jagatavad tehnikad õpetavad inimestega suhtlemise kunsti ning seeläbi suunab ka sõpru ja häid sidemeid looma. See raamat on üks esimesi eneseabiõpikuid maailmas, mida on üle kogu maailma müüdud üle 30 miljoni eksemplari.

Napoleon Hill, «Mõtlemist muutes rikkaks. Rikastumise käsiraamat»

1937. aastal avaldatud raamat on endiselt väga populaarne ning tegemist on ühe maailma kõige rohkem tsiteeritud ja inimeste elu mõjutanud teosega. 25 aastat uuris ja intervjueeris raamatu autor Napoleon Hill eelmise sajandi alguse maailma kõige rikkama mehe Andrew Carnegie juhendamisel 500 kõige edukamat inimest. Raamatus avaldab ta saladused, mis on olnud edukaimate inimeste saavutuste põhjusteks. Teoses on lihtsad ja samas võimsad ning toimivad valemid, mis aitavad ja suunavad inimesi eesmärkide saavutamisele.

Charles Duhigg, «Harjumuse jõud. Miks me elus ja äris samu radu pidi käime»

Läbi aegade on üritatud mõista inimeste harjumusi. Alles kahel viimasel aastakümnel on teadlased ja turundajad hakanud tegelikult aduma harjumuste toimemehhanisme – ning mis veel tähtsam, seda, kuidas harjumused muutuvad. Charles Duhigg on kogunud kokku suure hulga teadusuuringute tulemusi, viinud läbi kümneid intervjuusid teadlaste, ettevõtjate, turundajatega ja muude spetsialistidega ning põiminud need kokku põnevaks jutustuseks harjumuste rollist meie elus ning ettevõtete ja ühiskondade toimimises.

Daniel Kahneman, «Kiire ja aeglane mõtlemine»

